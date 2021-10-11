ولي العهد يوجه بعلاج والدة الشاعر “ابن الذيب” في مستشفى الحبيب بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

وجه سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بعلاج والدة الشاعر محمد ابن الذيب في مستشفى الحبيب بالرياض، عقب تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى العناية المركزة.

من جانبه، شكر الشاعر محمد ابن الذيب سمو ولي العهد، وكتب يقول عبر حسابه على تويتر: شكر خاص جدا لفخر الأمة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والشكر موصول لوزارة الصحة، ومستشفى الحبيب فرع السويدي.