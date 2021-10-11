محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
وجه سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بعلاج والدة الشاعر محمد ابن الذيب في مستشفى الحبيب بالرياض، عقب تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى العناية المركزة.
من جانبه، شكر الشاعر محمد ابن الذيب سمو ولي العهد، وكتب يقول عبر حسابه على تويتر: شكر خاص جدا لفخر الأمة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والشكر موصول لوزارة الصحة، ومستشفى الحبيب فرع السويدي.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يوجه بعلاج والدة الشاعر “ابن الذيب” في مستشفى الحبيب بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.