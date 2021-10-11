شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين .. تشغيل 155 مشربية و20 ألف حافظة ماء زمزم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقائية البيئية تشغيل 155 مشربية رخامية و20 ألف حافظة لسقيا ماء زمزم في المسجد الحرام، والتي توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقائية البيئية محمد بن مصلح الجابري أن عودة المشربيات والحافظات جاء بعد ارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين، والتزام قاصدي المسجد الحرام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح أن المشربيات الرخامية التي تم إعادة تشغيلها داخل المسجد الحرام يصل عددها لأكثر من 97 مشربية رخامية, و 48 مشربية رخامية على أعمدة الدور الأرضي والأول بمجموع 145 مشربية مخصصة لماء زمزم المبارك، مبيناً أن عدد المشربيات الرخامية بساحات المسجد الحرام يصل إلى 10 مشربيات, مشيراً إلى استحداث مشربيات جديدة في الدور الأول والثاني والمسعى في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام , وكذلك في بدروم المسجد الحرام والساحات الشمالية, واستبدال جميع المشربيات (الفايبر جلاس) بمشربيات رخامية جديدة بسطح المسجد الحرام.

وأفاد الجابري أن عدد حافظات ماء زمزم بالمسجد الحرام يصل إلى أكثر من ٢٠ ألف حافظة, ومتوسط الاستهلاك اليومي لماء زمزم في المسجد الحرام يصل إلى 1633030متراً مكعباً يومياً, كما يعمل بإدارة سقيا زمزم (126)موظفاً موزعين على مدار الأربع والعشرين ساعة لمتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل، والإشراف على تهيئة وتجهيز السقاية داخل المسجد الحرام وعمل جولات ميدانية على مواقع ومجمعات الشرب للتأكد من جاهزيتها باستمرار، مع المحافظة على نظافة تلك الحافظات، كما تشرف على العمالة التي تتولى تعبئة الحافظات.