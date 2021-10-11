اخبار الخليج – النفيعي: ادارة سمو ولي العهد دفعت بالعمل الحكومي للتسارع والنمو والتطور المشهود

محمد بن مسعود - الدمام - أكد عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي بأن الإدارة والحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، أسهمت في الدفع قدماً بالعمل الحكومي، للتسارع والنمو والتطور المشهود من قبل جميع أبناء الشعب البحريني مشيدا بالدور التي قدمته الحكومة خلال فترة الجائحة.

وأوضح النفيعي في بيان له، بأن اهتمام سموه بأدق التفاصيل التي تهم الوطن والمواطنين، ووقوفه عليها، ومباشرته بنفسه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها المملكة بسبب الجائحة وما أوجدته من تداعيات معيقة، تبين الحرص من سموه والوفاء في خدمة الوطن، وفي الدفع به ليكون بمصاف الأمم الزاهرة والمتقدمة والمتحضرة.

وأكد النفيعي استمرار المجلس التشريعي في التعاون الجاد والمثمر مع الحكومة الموقرة في المضي قدماً، وفي سن كافة التشريعات والقوانين المنظمة للحياة، والمعززة للنمو الاقتصادي المنشود، لافتاً بأن جهود فريق البحرين بكافة الجبهات أثمر عن تحقيق نتائج مشرفة افضت لحماية المجتمع، وتعزيز أهم مفاهيم الشراكة المجتمعية.

وبين بأن ما قامت به الدولة من جهود وحزم اقتصادية عملاقة، خلال فترة الجائحة، هي رديف طبيعي لأولوية حياة الانسان على هذه الأرض المباركة، وهي جهود اثمرت عن اشادات دولية واممية واسعة النطاق، نظرت وتنظر لما تقدمه هذه البقعة المضيئة من العالم، بكل احترام وتقدير بالغين.

ودعا النفيعي بهذا السياق، إلى تحقيق المزيد من التعاون المجتمعي والتشريعي من أجل المحافظة على المكتسبات الوطنية وتعزيز الحراك الاقتصادي بالشكل الذي يطمح اليه جميع المواطنين.