اخبار الخليج – المؤيد يستقبل السفير اللبناني

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، سعادة الدكتور ميلاد نمور سفير جمهورية لبنان لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أشاد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، كما بحث وزير شؤون الشباب والرياضة مع السفير اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الشبابي.

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