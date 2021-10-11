الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا بتسمية رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها. وأدت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن رمضان اليمين، وهي أوّل امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس. وقالت بودن خلال أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي: “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.

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