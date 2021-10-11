«منشآت» تعقد دورة «صناعة التقارير المرئية والسمعية»

الرياض - محمد عبدالله - عقدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان ، دورة تدريبية بعنوان “صناعة التقارير المرئية والسمعية”، على مدار ثلاثة أيام متتالية 5 - 7 أكتوبر الجاري في الرياض.

تهدف الدورة التي تأتي ضمن مبادرة الإعلام الريادي إلى تزويد المشاركين بالمهارات المعرفية والتطبيقية لصناعة تقرير إعلامي مرئي أو سمعي متخصص في ريادة الأعمال، قدمها أحد المتخصصين في هذا الجانب الأستاذ مبارك الدجين.

شهدت الدورة مشاركة الشباب من الجنسين اطلعوا خلالها على المفاهيم والأدوات اللازمة لصناعة المحتوى عبر أجهزة الهواتف الذكية.

خصصت الدورة يوماً كاملاً للتجربة الميدانية حيث انتقل المحاضر والمشاركين إلى معرض الرياض الدولي للكتاب - الذي اختتم فعالياته أمس الأحد - نفذوا خلال الجولة عدة أعمال تم تقييمها في اليوم الأخير من الدورة التدريبية.

ركز المحاضر " مبارك الدجين" على أهمية التخطيط الجيد للعمل إضافة إلى أساسيات التصوير والمونتاج بالإضافة إلى أبرز المعايير والمواصفات لصناعة محتوى ملائم لمجال ريادة الأعمال.

الجدير ذكره أن مبادرة الإعلام الريادي في “منشآت” تسعى إلى تأهيل كوادر إعلامية متخصصة في مجال ريادة الأعمال من خلال نشر الثقافة ودعم الرواد والتسويق لمنتجاتهم بالطرق التي تحقق لهم وصولاً فعالاً للجمهور المستهدف.