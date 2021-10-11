بالفيديو.. شرطة مكة المكرمة تطيح بـ5 مقيمين بعد سرقة كابلات كهربائية وأدوات نحاسية

الرياض - محمد عبدالله - نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة، في القبض على 5 مواطنين من الجنسية الأفغانية، وذلك بعدما سرقوا كابلات ‏كهربائية ومواد نحاسية ولوحات إرشادية.‏

‏وقالت شرطة العاصمة المقدسة، إن المقبوض عليهم أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر؛ حيث جرى ‏إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية ‏بحقهم ‏وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة‎.‎

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