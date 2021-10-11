بالفيديو.. شرطة مكة المكرمة تطيح بـ5 مقيمين بعد سرقة كابلات كهربائية وأدوات نحاسية

الرياض - محمد عبدالله - نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة، في القبض على 5 مواطنين من الجنسية الأفغانية، وذلك بعدما سرقوا كابلات كهربائية ومواد نحاسية ولوحات إرشادية.
وقالت شرطة العاصمة المقدسة، إن المقبوض عليهم أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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