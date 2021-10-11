«الحربي» يتوقَّع حالة جوية سريعة تؤثر على الأطراف الشمالية للمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالله الحربي، حالة جوية سريعة خلال الـ٣٦ ساعة المقبلة، ناتجة عن أخدود علوي بارد، تؤثر على الأطراف الشمالية للمملكة ودول شرق المتوسط والأردن وسوريا.

وقال الحربي، عبر تويتر، إن فرص هطول الأمطار حاضرة بشكل متفرق على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، والأفضلية في هطول الأمطار ستكون على الأردن وبلاد الشام.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، ظهور تشكيل من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية.

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