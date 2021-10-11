طقس الإثنين.. سحب رعدية على 3 مناطق ورياح نشطة بالمنطقة الشرقية

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره اليوم الإثنين، ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية .

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج .

أما عن حالة الخليج العربي، فقال «مركز الأرصاد»، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة وشرقية إلى شمالية شرقية شرقاً بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.