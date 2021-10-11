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طقس الإثنين.. سحب رعدية على 3 مناطق ورياح نشطة بالمنطقة الشرقية

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الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره اليوم الإثنين، ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية .

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج .

أما عن حالة الخليج العربي، فقال «مركز الأرصاد»، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة وشرقية إلى شمالية شرقية شرقاً بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من  خفيف إلى متوسط الموج.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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