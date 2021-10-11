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«باب الكعبة القديم».. تحفة فنية استغرق صنعها ٣ سنوات بأمر من الملك عبدالعزيز

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الرياض - محمد عبدالله - استغرق صنع باب الكعبة القديم، ثلاث سنوات، وتم بأمر من الملك عبدالعزيز –رحمه الله-  وظل الباب الذي يعد تحفة فنية في مكانه بالكعبة لمدة 33 عاما.

وذكر حساب «أيام في مكة» -عبر تويتر – أن باب الكعبة القديم -حاليًا- من ضمن مقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة، وصنع من الخشب الجاوي المصفح بالفضة المطلية بالذهب والمركب على إطار من الحديد الصلب.

وأشار إلى أنه استغرقت صناعته ٣ سنوات بأمر من الملك عبدالعزيز رحمه الله، وتم تركيبه عام ١٣٦٦هـ  وظل حتى تم تغييره بالباب الحالي عام ١٣٩٩هـ

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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