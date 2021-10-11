تعرَّف على طقس السعودية اليوم.. سحب رعدية وأتربة بعدد من المناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس السعودية؛ حيث يتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة في عدد من مناطق المملكة من بينها منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، بينما تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار محلية الطابع والشدة على أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة، وفي حين تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق بينما تكون شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على اجزاء من سواحل البحر الأحمر، وإلى التفاصيل:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره حول طقس الإثنين، ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية .

ونشر مركز الأرصاد، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، إنذارًا من توقعات تشكل سحب رعدية ممطرة في مناطق الباحة – العقيق – القرى – المندق – بلجرشي – بني حسن، لافتًا إلى أن التأثيرات المصاحبة تتمثل في نشاط للرياح السطحية.

وتابع الوطني للأرصاد، أن الإنذار المبكر يشمل عددًا من مناطق في عسير ومنها النماص – بلقرن – تنومة – أبها – أحد رفيدة – الحرجة – خميس مشيط – سراة عبيدة – ظهران الجنوب – المجاردة – بارق – رجال ألمع – محايل.

وأضاف المركز، أن التنبيه كذلك يشمل عددًا من المناطق في جازان، ومنها الحرث – الدائر – الريث - العارضة – العيدابي – فيفا.

وفي إطار توقعات المركز الوطني للأرصاد، لأحوال الطقس اليوم بالسعودية، كشف عن توقعاته بهبوب رياح نشطة على عدد من مناق المملكة مع أتربة مثارة ومن هذه المناطق الرياض – الأفلاج – الخرج – الدلم – حوطة بني تميم.

وأوضح المركز، أن الإنذار المبكر يشمل كذلك في توقعاته لهبوب الرياح النشطة المثيرة للأتربة على عدد من مدن المنطقة الشرقية ومنها الأحساء – العبيلة – حرض – خريص.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، سائقي السيارات في هذه المناطق من احتمالية تدني في الرؤية بسبب الغبار والأتربة.

وعن حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج .

أما عن حالة الخليج العربي، فقال «مركز الأرصاد»، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة وشرقية إلى شمالية شرقية شرقاً بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

من جهته، كشف دكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن أنه إذا تغيرت الأحوال الجوية عن السائد فهذا مؤشر على قرب تغير طارئ.

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن السائد في الشتاء البرودة الدائمة، ويحدث دائمًا أن تأتينا أيام حارة في ثناياها، وأحيانا تصفو الأجواء وينقشع الغمام وتزداد زرقتها، وكل هذا مؤشرات على قرب تغير طارئ والعرب يقولون «الهدوء الذي يسبق العاصفة»

وأشار الزعاق إلى أن هناك أمارات وعلامات يستدل بها أهالينا رحمهم الله على قدوم الأعاصير حسابية وحسية.

وبيّن أن العلامات الحسابية هي الفترة التي ينشط فيها بحر العرب وتتهيج مياهه، وتكون على فترتين الأولى والشمس صاعدة إلى مدار السرطان، من 21 أبريل إلى 21 يونيو، وأخطرها من مايو إلى منتصف يونيو، وتسمى ضربة الشلي، والثانية والشمس نازلة إلى مدار السرطان، من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر وأخطرها من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر وتسمى بضربة الإحيمر.

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