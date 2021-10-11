«الزكاة» تطلق دليلًا إرشاديًا لآلية استحقاق القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الدليل الإرشادي التفاعلي لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم من المنشآت لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة أمس الأول 8 أكتوبر 2021م، بالموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

وذكرت هيئة الزكاة أن الدليل يوضح نطاق تعديل المعالجة الضريبية وأثره، مع أمثلة توضيحية عملية ومبسطة لتوضيح الفارق بين المعالجتَيْن السابقة والحالية، وكذلك تعريف الجهات الحكومية المقصودة في القرار، بالإضافة إلى تحديد التوريدات المشمولة في التعديل (المطالبات الجديدة / السلع والخدمات أيًا كانت طبيعتها).

كما يتضمن الدليل الإرشادي التفاعلي الذي أطلقته الهيئة اليوم، متطلبات إصدار الفواتير الضريبية وفق أحكام النظام واللائحة، والغرامات المفروضة في حالات عدم الالتزام، وكذلك كل الأسئلة المتداولة حول قرار تعديل المعالجة الضريبية.

وأشارت إلى أن إطلاق الدليل الإرشادي التفاعلي يأتي لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف التسهيل على المكلفين من قطاع الأعمال ممن تربطهم عقود مع جهات ومؤسسات حكومية.

ودعت هية الزكاة، جميع المهتمين إلى الاطلاع على الدليل بالضغط هنا، كما دعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه التعديلات، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو حساب (اسأل الزكاة والضريبة والجمارك) على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

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