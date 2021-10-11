البعثة السعودية في الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة ميليشيات الحوثي على تهديدها للمدنيين

الرياض - محمد عبدالله - دعت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، لمحاسبة ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) على تهديدها للمدنيين، مؤكدة أن صمت المجموعة الدولية يبعث برسالة خاطئة للحوثيين.

وقالت البعثة السعودية: «ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته ومحاسبة الحوثيين، والمملكة لن تدخر جهدًا في حماية أراضيها وفق القوانين الدولية»، وفقًا للعربية.

وأضافت: «صمت المجموعة الدولية يبعث برسالة خاطئة للحوثيين».

وكانت المملكة العربية السعودية، قد دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمحاسبة ميليشيات الحوثي وفقًا للقانون الدولي؛ وذلك على خلفية الهجمات المستمرة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

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