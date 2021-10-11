الحصيني: حالة ممطرة على 3 مناطق بدءًا من غدٍ

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف، بدءًا من غدٍ الثلاثاء.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إن الأمطار المتوقعة معظمها خفيفة إلى متوسطة، مع ظهور بعض الغيوم الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.

وأشار الباحث في الطقس، إلى أن موسم الوسم يبدأ هذا العام يوم السبت الموافق 1443/3/10هـ

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، ظهور تشكيل من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية.

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