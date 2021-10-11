محمد بن مسعود - الدمام - دخل قرار الحكومة البريطانية بإلغاء الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الأردن الحاصلين على اللقاحات المعتمدة، اليوم الاثنين، حيّز التنفيذ.
وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن السلطات البريطانية، اعترفت باللقاحات التي يستخدمها الأردن.
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وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللقاحات مُدرجة في القائمة المعتمدة لدى السلطات الصحية في بريطانيا، بحسب موقع “عمون”.
وأوضح الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان صحفي سابق، أن قرار بريطانيا جاء نتيجة اتصالات مكثفة أجرتها الوزارة.
ولفت إلى أن هذه الاتصالات جاءت بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية، عبر سفارة الأردن في لندن مع الجهات المختصة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح المسؤول الأردني أن مواطنيه الحاصلين على جرعتي لقاح من “فايزر” أو “أسترازينيكا” أو “موديرنا” لن يحتاجوا لعزل أنفسهم عند وصولهم إلى بريطانيا.
من جانبها، كتبت السفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند، على حسابها في موقع “تويتر”، أن المسافرين الأردنيين المطعمين بالكامل بلقاحات Pfizer أو AstraZeneca أو Moderna لن يكونوا بحاجة لعزل أنفسهم عند وصولهم إلى إنجلترا.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: بشرى للمسافرين الأردنيين المتوجهين إلى بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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