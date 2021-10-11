يوم ماطر في جازان.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 7 مساءً

محمد بن مسعود - الدمام - قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تشمل محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.