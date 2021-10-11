اخبار دوليه – إحصاء: 3% من سكان العالم أصيبوا بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 237.48 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و52304.

وبحسب الأرقام فإن نحو 3 بالمئة من سكان العالم إصيبوا بفيروس كورونا، بينما بلغت الوفيات مقارنة بأعداد المصابين ما نسبته 2.1 بالمئة.

وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الأول 2019