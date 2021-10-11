مركز: العاصفة باميلا قد تشتد لتصبح إعصارا مع اقترابها من المكسيك

محمد بن مسعود - الدمام - قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوم الأحد، إن العاصفة الاستوائية باميلا ربما تكون في شدة إعصار كبير أو قريبة منها عندما تصل إلى المكسيك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وحذر المركز الأمريكي، من اشتداد للعاصفة يهدد الحياة وفيضانات ورياح خطيرة.

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وقال المركز الذي مقره ميامي، إنه بحلول ليل الثلاثاء، من المتوقع أن تمر باميلا بالقرب من أو جنوبي الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باها كاليفورنيا، وفقا لرويترز.

وبحسب المركز، يمكن أن تصل إلى ساحل الغرب الأوسط من الأراضي المكسيكية في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وحذرت اللجنة الوطنية للمياه بالمكسيك في بيان من أنها “قبل أن تصل إلى اليابسة، يمكن أن تشتد إلى إعصار من الفئة الثالثة” على مقياس سافير-سيمبسون للشدة، الذي يضم خمس فئات.

وتحمل الأعاصير من الفئة الثالثة رياحا تصل سرعتها إلى ما بين 179 و208 كيلومترات في الساعة.

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