أمريكا تقول الحكم على طالبان سيكون مرهونا بتصرفاتها

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الولايات المتحدة، يوم الأحد، إن المحادثات في أول اجتماع مباشر بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وطالبان منذ استعادة الحركة المحظورة في روسيا السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب كانت “صريحة واحترافية”.
لكن الجانب الأمريكي شدد مجددا أن الحكم على طالبان سيكون مرهونا بتصرفاتها، لا أقوالها فقط.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن الوفد الأمريكي في محادثات الدوحة ركز على المخاوف المتعلقة بالأمن والإرهاب والممر الآمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والأفغان، وفقا لرويترز.
وأيضا تحدث الوفد الأمريكي عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة المعقولة للنساء والفتيات في جميع جوانب المجتمع الأفغاني.
وقالت إن الجانبين ناقشا أيضا توفير الولايات المتحدة مساعدات إنسانية قوية مباشرة للشعب الأفغاني.
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