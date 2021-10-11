محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ولاية هاواي الأمريكية، في ساعة متأخرة اليوم الأحد.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بشدة 6.2 درجة ضرب منطقة بالقرب من ناليهو بولاية هاواي.
وقالت الهيئة، إن الزلزال كان على عمق 35 كيلومترا وعلى بعد 29 كيلومترا جنوبي ناليهو.
وقال نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) الأمريكي إنه ليس هناك تحذير بعد الزلزال.
ولم يتم الإعلان عن خسائر مادية أو بشرية بعد.
يمكنكم متابعة أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية هاواي الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.