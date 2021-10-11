"طالبان" وأمريكا تتفقان على تنفيذ اتفاق الدوحة لحل مشاكلهما العالقة

محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث باسم حركة “طالبان” الأفغانية، سهيل شاهين، إن وفدي الولايات المتحدة و”طالبان” خلال اجتماع الدوحة، اعتبرا أن المحادثات فرصة جيدة للتفاهم وتم الاتفاق على استمرارها مستقبلا إذا لزم الأمر.

وتابع شاهين، أن الحوار الذي استمر يومين مع وفد الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة سار بشكل جيد وتم خلاله مناقشة القضايا السياسية بشكل معمق.

وأكد شاهين أن الوفد الأمريكي أكد خلال اجتماع الدوحة أنه سيتم تقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني فضلا عن تقديم تسهيلات للمنظمات الإنسانية الأخرى.

وأشار المتحدث إلى أن وفدي “طالبان” والولايات المتحدة اعتبرا أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة أفضل طريقة لحل المشكلات العالقة بين الطرفين.

يمكنكم متابعة أخبار حركة طالبان عبر سبوتنيك.