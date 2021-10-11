مفوضية الانتخابات بالعراق: النسبة الأولية للمشاركة بلغت 41 في المئة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41 في المئة.
ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم.
وخاض الانتخابات التي انطلقت للتصويت العام، أمس الأحد، ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
وأجريت الانتخابات في 8273 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وشارك فيها 1249 مراقبا دوليا و147152 مراقبا محليا، على ما أفادت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي.
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