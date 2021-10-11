محافظ هيئة المنافسة يوضح عوامل تجعل أسعار السلع بالمملكة مشابهة للسوق العالمي

الرياض - محمد عبدالله - كشف محافظ الهيئة العامة للمنافسة، عبدالعزيز الزوم، عن جهود الهيئة لتصحيح أسعار السوق وجعلها مشابهة لأسعار السوق العالمي.
وقال في تصريحات لقناة السعودية، إن تصحيح أسعار السوق يستلزم وضع سياسات عامة للهيكل السوقي، بضمان منع اتباع الشركات للسلوك الاحتكاري. مؤكدًا أن الهيئة تسعى لوضع سياسات توسع المنافسة، وهو ما يؤدي إلى تعديل الأسعار في السوق، مشددًا على ضرورة التحقيق في المخالفات الموجودة بكل قطاع، والتي من بينها الأسعار المرتفعة.
وأشار الزوم إلى أن الهامش الربحي يجب أن يكون في مستوى معين، وفي حال تجاوزه لهذا الحد، فإن على الهيئة أن تتدخل بمقارنته بالأسعار الدولية لتصحيح مثل هذه الاختلالات.
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