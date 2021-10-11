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محافظ هيئة المنافسة يوضح عوامل تجعل أسعار السلع بالمملكة مشابهة للسوق العالمي

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الرياض - محمد عبدالله - كشف محافظ الهيئة العامة للمنافسة، عبدالعزيز الزوم، عن جهود الهيئة لتصحيح أسعار السوق وجعلها مشابهة لأسعار السوق العالمي‎.‎

وقال في تصريحات لقناة ، إن تصحيح أسعار السوق يستلزم وضع سياسات عامة للهيكل السوقي، بضمان منع اتباع الشركات ‏للسلوك الاحتكاري‎. مؤكدًا أن الهيئة تسعى لوضع سياسات توسع المنافسة، وهو ما يؤدي إلى تعديل الأسعار في السوق، مشددًا على ضرورة التحقيق في المخالفات الموجودة ‏بكل قطاع، والتي من بينها الأسعار المرتفعة‎.‎

وأشار الزوم إلى أن الهامش الربحي يجب أن يكون في مستوى معين، وفي حال تجاوزه لهذا الحد، فإن على الهيئة أن تتدخل بمقارنته بالأسعار الدولية لتصحيح مثل ‏هذه الاختلالات‎.‎

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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