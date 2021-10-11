بالفيديو.. أمانة الرياض: تكدس العمالة يطيح بشركة حاولت التحايل على الأنظمة

الرياض - محمد عبدالله - رصدت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم، شركة حاولت التحايل على الأنظمة بوضع ملصقات وهمية عن غرف العمالة ومساحتها.

وقالت أمانة منطقة الرياض، إن الشركة وضعت ملصقات تفيد بأن مساحة الغرفة الواحدة تبلغ 20 مترًا، في حين أن المساحة الحقيقة تبلغ 16 مترًا.

وأضافت أن العمالة مكدسة داخل الغرف، ويصل عددهم في الغرفة الواحدة 10 أشخاص، في مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المخالفات المرصودة تضمنت أيضًا تخزين الأطعمة تحت الأسرة، وتهالك أسقف الغرف، بما لا يوفر السلامة لساكنيه.

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