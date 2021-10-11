بدء لقاء موسع لرئيسى وزراء مصر واليمن

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ منذ قليل، اللقاء الموسع لرئيسى وزراء مصر واليمن بحضور عدد من الوزراء من الجانبين.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري، استقبل مساء اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولى، الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، وأجريت مراسم الاستقبال لـ”عبدالملك” والوفد المرافق له.

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ووصل رئيس الوزراء اليمنى، إلى القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم عددا من وزراء الحكومة اليمنية.