محمد بن مسعود - الدمام - هل تذكرون الجنرال الأمريكي الذي قبض على صدام حسين ؟؟.. شاهدوا كيف كانت نهايته المأساوية اليوم ؟ أعلنت صحيفة the hill عن وفاة الجنرال ريموند أوديرنو الذي قاد قوات التحالف في نهاية حرب العراق، عن عمر يناهز 67 عاما. وصرح متحدث باسم عائلة أوديرنو للصحيفة بقوله “إنني أستطيع أن أؤكد ببالغ الأسف وفاة الجنرال ريموند أوديرنو في الثامن من أكتوبر “، وقال إن السرطان كان سبب الوفاة. قد يهمك ايضاً ووفقا لـ The Hill، في 2001-2004، قاد أوديرنو فرقة المشاة الرابعة، التي شاركت في عملية 2003 للعثور على الزعيم العراقي الراحل صدام حسين والقبض عليه. ومنذ عام 2008 إلى عام 2010، قاد أوديرنو التحالف أولا ثم القوات الأمريكية في العراق بين 2011-2015 شغل منصب رئيس أركان الجيش الأمريكي. وترك الخدمة العسكرية عام 2015. وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن عن تعازيهما في وفاة الجنرال.

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