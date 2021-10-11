محمد بن مسعود - الدمام - مصر تعلن عن رؤيتها للحل في اليمن وهذه هي القضايا الأهم في وجهة نظرها

أعلنت السلطات المصرية، دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية التي تمثل الدولة اليمنية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض بلاده للتدخل الخارجي في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزارء معين عبدالملك بنظيره المصري مصطفى مدبولي، خلال زيارة رسمية، لوفد حكومي يمني إلى القاهرة.

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وأكد مدبولي أن مصر ترفض المساس بحرية وأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتشدد على ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

كما أكد رئيس الوزراء المصري حرص بلاده على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب.

وأعرب عن إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم موكب وزير الزراعة ومحافظ عدن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وفي اللقاء جدد مدبولي التزام بلاده بدعم الحكومة اليمنية المشكلة تنفيذا لاتفاق”الرياض” برعاية السعودية، للقيام بواجباتها الوطنية تجاه الشعب اليمني.