محمد بن مسعود - الدمام - استشاري يعودي : هذا هو السبب الأول في إصابة الإنسان بالجلطة القلبية

كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، المسبب الأول للجلطات القلبية. وقال النمر عبر حسابه على تويتر : “يجب عدم إهمال ارتفاع الكولسترول خاصةً في مريض الضغط والسكري”. قد يهمك ايضاً وتابع الطبيب السعودي تصريحاته: “ارتفاع الكولسترول، هو المسبب الأول للجلطات القلبية”.

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