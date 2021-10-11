محمد بن مسعود - الدمام - تعز .. mdf تنفذ ورشة تعريفية لمشروع تحسين سبل العيش والأمن الغذائي لصغار مزارعي البن ..

تنفذ مؤسسة معكم التنموية mdf اليوم الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ م _ وبتمويل من وكالة التنسيق والتعاون التركي _ تيكا والتنسيق مع السلطات المحلية وكلستر سبل العيش والامن الغذائي ورشة تعريفية بمشروع تحسين سبل العيش والأمن الغذائي لصغار مزارعي البن ..

وتهدف الورشة الى تعريف المعنيين بالمشروع وأهدافه ومخرجاته وانشطته المختلفة.

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وصرح مدير قطاع سبل العيش والامن الغذائي بالمؤسسة المهندس طه الحدثي ان هذا المشروع تهدف المؤسسة من خلاله الى تعزيز سبل العيش المستدام والأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفا من صغار المزارعين في مجال زراعة البن في محافظة تعز مديرية المعافر قرية ترس، ودعم المزارعين للصمود في مواجهة التحديات والاعتماد على الذات، وتأهيلهم في كفايات تحضير الاسمدة الطبيعية وعلاج الافات بما يؤمن زيادة الإنتاج وتوسيع رقعة المساحة الزراعية للبن وفق آليات حديثة ..

ويتضمن المشروع توزيع الشتلات وخزانات المياه والأسمدة والمستلزمات الزراعية وانشطة توعوية وتدريبية متعددة ..

ويستهدف المشروع (20) مزارعا كمرحلة أولى بتمويل من وكالة التنسيق والتعاون التركية ـ تيكا،

واكد د. عبدالحميد سيف رئيس مؤسسة mdf ان المشروع يعد خطوة نحو التنمية، لتعزيز سبل العيش المستدام، وفي تصريح لمدير عام مديرية المعافر اكد فيه شكره ل تيكا معتبرا المشروع مبادرة متميزة ويصب في تحسين سبل العيش للمزارع داعيا الى توسعة المشروع ليشمل عدد اكبر من المزارعين، واكد مدير عام الزراعة بالمحافظة ان المشروع سيكون له نتائج ايجابية مستقبلا في تشجيع الاسر للتوجه نحو الانتاجية والاعتماد على الذات، من خلال زيادة رقعة زراعة البن وتوعية المزارعين.

شارك في الورشة التعريفية مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومدير عام مكتب الشرون الاجتماعية والعمل ومدير عام مديرية المعافر ومدير مكتب الزراعة بالمديرية ولجنة المشروع .