محمد بن مسعود - الدمام - دبلوماسي يمني : الشرعية خذلت العبدية والحوثي قدم عرضا مغريا لأبنائها

قدمت ميليشيا الحوثي الارهابية، عرضا جديدا على أبناء مديرية العبدية بمأرب (شرقي البلاد) والمرابطين فيها، مستغلة خذلان الشرعية للمديرية، بحسب دبلوماسي يمني.

وقال القنصل اليمني نايف طعيمان أن الميليشيا عرضت على أهل مديرية العبدية اسعاف جرحاهم الى صنعاء، مستغلة “خذلان الشرعية” للمديرية وأبنائها.

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وأكد طعيمان أن أبناء العبدية رفضوا عرض الميليشيا “لانهم يحملون قضية وطن وليست قضية شخصية”

وتدور في الأثناء معارك عسكرية ضارية بين الحوثيين والجيش الوطني مسنودا بالقبائل من أبناء المنطقة، في مديرية العبدية بمأرب.

ويجدر الاشارة إلى أن المديرية تشكو من نقص كبير في الأدوية بعد فرض الميليشيا الحوثية حصارها الخانق على المديرية وأبمائها منذ ثلاثة أسابيع.