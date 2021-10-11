محمد بن مسعود - الدمام - شاهد : أول فيديو يظهر لحظة الإنفجار الذي استهدف موكب محافظ عدن

حصل اليمن السعيد على فيديو مصور للحظة انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت موكب محافظ عدن صباح الاحد في مدينة عدن . ويظهر في الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة في مكان قريب من الحادثة انفجار السيارة المفخخة لحظة مرور موكب المحافظ ووزير الثروة السمكية والزراعة والري . قد يهمك ايضاً لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــــــــــــــــا

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