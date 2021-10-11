محمد بن مسعود - الدمام - انتكاسة كبرى للمعارك في العبدية بمأرب ومصادر عسكرية تكشف مستجدات الدقائق الأخيرة

شهدت المعارك العسكرية الأخيرة، في جبهات مديرية العبدية بمأرب (شرقي البلاد) انتكاسة حوثية كبرى، أفشلت آمال الميليشيا بدخول المديرية الصامدة منذ ثلاثة أسابيع.

مصدر عسكري في الجيش الوطني، أكد انكسار أكبر هجوم حوثي خططت له الميليشيا لدخول المديرية من عدة محاور، بعد حصارها لثلاثة أسابيع.

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وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية والقبائل من أبناء العبدية كسرت، فجر الاثنين، هجمات ميليشيا الحوثي الارهابية في عدة محاور، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ولفت المصدر إلى أن انكسار الهجوم الحوثي أحدث انتكاسة كبرى في صفوف وجبهات الميليشيا الحوثية، التي كانت تعول على هجوم الليلة لاسقاط المديرية، حسب قوله.

وبحسب المصدر فإن المعارك لا تزال مستمرة، حيث تعزز ميليشيا الحوثي الارهابية جبهاتها بالعناصر والأسلحة والذخائر.

ومساء أمس الأحد، شنت ميليشيا الحوثي الارهابية هجوما واسعا، ومن عدة محاور، لإسقاط مديرية العبدية جنوبي مأرب.

مصادر ميدانية وعسكرية، أكدت في وقت سابق، سقوط عشرات القتلى والجرحى من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأعداد أخرى ومضاعفة في صفوف الميليشيا الحوثية.