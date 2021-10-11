محمد بن مسعود - الدمام - هذه أسعار البنزين الجديدة في صنعاء بعد فتح المحطات..!
اكدت شركة النفط التابعة للحوثيين أنه تم تشغيل جميع محطات الوقود التابعة لها في مختلف المناطق سيطرتها.
وقالت الشركة في تعميم صادر عنها، إنه سيتم البيع بالسعر الرسمي، (سعر اللتر 425 ريال، وسعر الدبة 20 لتر بنزين 8500 ريال)، كونها من الكمية الواصلة إلى ميناء الحديدة على السفينة المفرج عنها مؤخراً (جي تي فريدوم) والمخصصة للاستهلاك العام.
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وأشارت الشركة إلى تشغيل المزيد من المحطات اعتباراً من غدٍ الاثنين، في جميع عواصم المحافظات والمدن الكبيرة والإعلان عنها يومياً.
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