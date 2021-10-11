نشرة «عاجل».. الكشف عن مدرب الهلال والنصر في مواجهة باريس.. والإطاحة بأطراف المشاجرة الجماعية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم الأخبار على مدار اليوم، على المستوى المحلي والدولي منها: تحذير للنساء من تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، والقبض على 10 أفراد في خلاف جماعي، وفوائد مذهلة لتدليك الأطفال

حل جديد لمقاومة «كورونا» عبر «تجويع الفيروس».. كيف ذلك؟

توصل فريق بحثي سويدي إلى استراتيجية جديدة يمكن استخدامها لمقاومة فيروس «كوفيد 19»، تقوم على «تجويع الفيروس»، وذلك بعد نجاحهم في تحديد مسارات التمثيل الغذائي الرئيسية التي يمكن أن تنظم تكاثره.

مسؤول بـ«الغذاء والدواء» الأمريكية يحذر السيدات من تلقي الجرعة الثالثة من لقاح فايزر

حذر مسؤول من هيئة الدواء والغذاء في الولايات المتحدة من أن جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» قد تؤدي إلى تضخم الغدد الليمفاوية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا العرض موقت وغير ضار، لكن يتعين على النساء توخي الحذر.

القبض على 10 أشخاص في مشاجرة جماعية بأحد المرافق العامة بالرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على 10 أشخاص، في مشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة بمدينة الرياض.

المرور: ضبط 880 دراجة نارية مخالفة للأنظمة

أعلن المرور السعودي، الأحد، ضبط 880 دراجة نارية مخالفة لأنظمة المرور، في مختلف مناطق المملكة.

«الشؤون الإسلامية» بجازان: رصد 4 مساجد خالفت الاحترازات.. ولم نسجل أي إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الأحد، رصد 4 مساجد خالفت الإجراءات الاحترازية، مؤكدة تنبيههم بضرورة الالتزام تفاديًا لنقل العدوى بين صفوف المصلين.

10 أساطير «شائعة» عن سرطان الثدي

أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية، بالعام 2020، أن أكثر من 685 ألف شخص توفوا متأثرين بإصابتهم بسرطان الثدي، مع تشخيص أكثر من 7.8 مليون شخص آخرين.

منها زيادة الوزن.. دراسات تكشف فوائد مذهلة لتدليك الأطفال

كشف أطباء أهمية التدليك في علاج بعض الأعراض التي يعاني منها الأطفال حديثي الولادة والخدج، لتهدئة الجسم والتخلص من الغازات، ومنع البكتيريا والمساعدة في زيادة وزن الطفل.

الكشف عن مدرب نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الأحد، تعيين الفرنسي أرسين فينجر مدربًا لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض.

نفاد جميع تذاكر الأفراد في مواجهة الأخضر والصين

فيما يستعد المنتخب الوطني لمواجهة الصين في الثامنة مساء غد الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، نفدت جميع تذاكر الأفراد، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الرابعة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022»

نيمار: مونديال قطر 2022 سيكون الأخير لي

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن مونديال 2022 المقام في قطر سيكون الأخير له.

«الخارجية» تدين استهداف موكب محافظ عدن: يجب تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف

أدانت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية اليوم، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين.

رسميًا.. إيران تعلن بدء استخدام «اليورانيوم المعدني» في مفاعل طهران

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الأحد، البدء في التخطيط لإنتاج اليورانيوم المعدني لاستخدامه في مفاعل طهران»؛ حيث قال: «سنستخدم اليورانيوم المعدني بديلًا عن المخصب بنسبة 20% لأنه أكثر كفاءة منه.

«التحالف»: تدمير 15 آلية عسكرية للحوثي.. وتنفيذ 118 استهدافاً لحماية المدنيين خلال 96 ساعة

أعلن العميد الركن تركي المالكي، الأحد، تدمير 15 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن خسائرها البشرية تجاوزت 400 عنصر.