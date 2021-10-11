الصحة العالمية تصدر بيانا هاما بشأن اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - الت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن 8 ملايين شخص في اليمن بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية؛ وذلك بالتزامن مع استمرار الحرب الذي تشهده البلاد للعام السابع على التوالي.
جاء ذلك في بيان مقتضبة للمنظمة الأممية، في صفحتها على “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.
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وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل مع شركائها لتوفير خدمات الصحة النفسية لكل المرضى في اليمن.
وأدت الحرب إلى زيادة حالات الإصابة بالأمراض النفسية خصوصًا مع استمرار انقطاع المرتبات وانعدام فرص العمل.
ووفقًا لمسح أجرته منظمة الصحة العالمية فإنه من بين 3.507 منشأة صحية في اليمن تبقى الخدمات المتعلقة بالأمراض النفسية غير متوافرة إلا بنسب قليلة.
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