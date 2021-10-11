محمد بن مسعود - الدمام - شاهد تسريب فيديو لأصالة مع زوجها الجديد في وصلة رقص ساخنة تضع ابناءها في موقف محرج جداً

وثق مقطع فيديو الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن وهما يرقصان في إحدى السهرات التي لم يتضح مكانها.

وظهرت أصالة وزوجها في حالة تناغم وانسجام تام، خلال أدائهما وصلة رقص، ليحظى المقطع المصور بتفاعل بين الجمهور.

قد يهمك ايضاً

وأطلت النجمة السورية خلال وصلة الرقص مرتدية فستانًا من اللون الأبيض، فيما طغت الأجواء الرومانسية على سهرتهما.

وتمنى الجمهور للنجمين حياة سعيدة ومستقرة ودائمة في الوقت نفسه، وليس على غرار زيجات أصالة السابقة التي انتهت بالانفصال.

وأصبح الاثنان يشاركان الجمهور بالأجواء السعيدة التي يعيشانها على مواقع التواصل، إن كانت برسائل الغزل المتبادلة بينهما أو إطلالاتهما معًا في أماكن متنوعة.

وتغزلت أصالة نصري بزوجها مؤخرًا عبر حسابها في تويتر، حيث أعادت نشر فيديو من كواليس تصوير أوبريت “ليلة وطن” يظهر فيه ماجد المهندس وهو يغني لفائق حسن مدير أعماله “عريسنا يا بدر بادي”، كما حرص على تعديل شماغه.

وعلقت نصري على الفيديو: “نعمة كبيرة وهديّة منّ ربّ العالمين غالية بحمد الله عليها كلّ لحظة أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته”.

كما انتشرت صورة قبل أيام تجمع النجمين، حيث أطلت أصالة بحضن زوجها فائق حسن، وارتدت خلال الإطلالة بلوزة باللون الأبيض، كما وضعت على شعرها زهورا طبيعية من اللون نفسه، فيما ظهر فائق مرتد

ومؤخرًا أعلنت أصالة، زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الرسمى على “إنستغرام”، وسط مباركات وتهنئات كبيرة من زملائها في الوسط الفني سواء في مصر أو الوطن العربي.

وكانت أصالة نصري أعلنت، في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج دام 14 عاما.

وكانت الفنانة السورية متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأما هما آدم وعلي، وانفصلا بعد زواج دام 14 عامًا، وقد أعلنت أصالة نصري، في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان.يًا “تي شيرت” باللون الأبيض ونظارات شمسية.