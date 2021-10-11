محمد بن مسعود - الدمام - السعودية .. سائق متهور يعكس خط السير .. وهكذا كانت النهاية الكارثية (فيديو) اعتقلت السلطات السعودية يوم الأحد سائقا قاد مركبته عكس السير واصطدم بعدة سيارات. وقال المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قائد مركبة يقوم بالقيادة عكس السير والاصطدام بعدة مركبات، فقد تم ضبطه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة في النظام”. قد يهمك ايضاً

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