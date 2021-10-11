محمد بن مسعود - الدمام - يحدث الآن..معارك عنيفة في عتق تنتهي بالسيطرة على إدارة البحث الجنائي

وقعت قبل قليل في مدينة عتق بمحافظة شبوة اشتباكات عنيفة بين قوتين أمنيتين تابعة لحكومة هادي. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات وقعت بين أفراد الأمن السياسي وضباط من البحث الجنائي، حيث قدم افراد من الامن السياسي لإدارة البحث في النصب محاولين اقتحامها مما ادى إلا اشتباكات عنيفة. قد يهمك ايضاً وتشهد مديريات محافظة شبوة التي تقع تحت سيبطرة التحالف انفلاتا امنيا غير مسبوق، ويعيش ابناء تلك المديريات على وقع جرائم واغتيالات واختطافات يومية.

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