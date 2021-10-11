محمد بن مسعود - الدمام - أسباب الإصابة بسرطان الثدي عند النساء بحسب طبيب سعودي معروف (فيديو)

كشف استشاري جراحة الأورام السرطانية، الدكتور يوسف العبدالكريم، أسباب الإصابة بسرطان الثدي، عند النساء.

وقال الاستشاري خلال حلوله ضيفًا على قناة الإخبارية، إنه في حالات اكتشاف الحالات المصابة بسرطان الثدي مبكرًا، توجد عدة علاجات تطرح بشكل تعاوني، بحيث لا يكون العلاج كميائي فقط أو جراحي.

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وتابع الطبيب السعودي: “زيادة الوزن تعتبر أحد أهم الأسباب المؤدية لسرطان الثدي، والحياة الكسولة لها دور في تكوين السرطان، والتدخين هو الأكثر خطورة، والتأخر في الزواج، والتأخر في الإنجاب”.

وواصل: “عدم الحرص على الرضاعة الطبيعة من مسببات سرطان الثدي، وكثرة استخدام موانع الحمل، بالإضافة إلى الأمور الجينية والتي تعتبر محدودة جدًا، ولا تكون العامل الرئيسي في المرض”. لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــا .