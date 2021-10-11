زعيم كوريا الشمالية يدعو لتحسين حياة المواطنين في مواجهة الاقتصاد الكئيب

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وسائل إعلام رسمية، يوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حث المسؤولين على التركيز على تحسين حياة المواطنين في مواجهة وضع اقتصادي “كئيب”، وذلك لدى إحيائه الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الحاكم في البلاد.

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