بالفيديو.. مسؤول أمني في أبها: فرق سرية وعلنية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - ‏قال العقيد محمد زهران، مدير شعبة شؤون الدوريات في أبها، إن السلطات في أبها استطاعت ضبط 23 ألف مخالفة لإجراءات الاحترازية خلال أسبوع واحد فقط، لافتًا إلى وجود دوريات دائمة تعمل على قدم وساق من أجل الحفاظ على أن يكون الجميع ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف مدير شعبة شؤون الدوريات أن الفرق الأمنية العلنية والسرية تعمل على زيارة الأماكن والميادين العامة للوقوف على حالة اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الهدف هو حماية المملكة ومواطنيها من انتشار فيروس كورونا، لا سيما أن المملكة تحرز تقدمًا كبيرًا في مواجهة الفيروس.