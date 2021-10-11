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بالفيديو.. مسؤول أمني في أبها: فرق سرية وعلنية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد عبدالله - ‏قال العقيد محمد زهران، مدير شعبة شؤون الدوريات في أبها، إن السلطات في أبها استطاعت ضبط 23 ألف مخالفة لإجراءات الاحترازية خلال أسبوع واحد فقط، لافتًا إلى وجود دوريات دائمة تعمل على قدم وساق من أجل الحفاظ على أن يكون الجميع ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف مدير شعبة شؤون الدوريات أن الفرق الأمنية العلنية والسرية تعمل على زيارة الأماكن والميادين العامة للوقوف على حالة اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الهدف هو حماية المملكة ومواطنيها من انتشار فيروس ، لا سيما أن المملكة تحرز تقدمًا كبيرًا في مواجهة الفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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