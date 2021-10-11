عاجل | ثانوية بنات تمنع دخول المتأخرات

ويعد الإجراء المتخذ مخالفة للنظام المعمول به في المدارس والتعليم، حيث إنه في حالة تأخر الطالبة، يسجل اسمها ويتم التواصل مع ولي أمرها من قبل المدرسة.
تهديد الطالبات
وعلمت «دوت الخليج» أن الرسالة أرسلت لجميع أولياء الأمور، حتى من سبق وتخرجت بناتهم من المدرسة، كما أثارت الرسالة المخالفة جدلا بين الأهالي، وتم تداول الرسالة في وسائل التواصل الاجتماعي بنصها، وعبر عدد من أولياء الأمور لـ«دوت الخليج» عن انزعاجهم الشديد من الرسالة، ووصفوها بأنها تحمل في طياتها تهديدا للطالبات بالمخالفة للرسالة السامية للتعليم.
دليل إجرائي
وبالرجوع إلى الدليل الإجرائي، الذي عمم على إدارات التعليم ومديري ومديرات المدارس هذا العام، من قبل وزارة التعليم، يتبين مخالفة الإجراء الذي أرسل بالرسالة، حيث ينص على التدرج في الإجراءات، ولم يرد فيه منع الطالبة من دخول المدرسة، أو انتظار التواصل من والدها، بل ينص الدليل الإجرائي على التالي:
1. حصر الطلاب المتأخرين عن الاصطفاف الصباحي في سجل التأخر
2. الاتصال بولي أمر الطالب وإشعاره بتأخر الطالب عن المدرسة، والتاكد من سبب التأخر بعذر أو بدون عذر
3. إدخال الطلاب المتأخرين إلى فصولهم
4. إحالة الطالب المتكرر تأخيره بدون عذر، أكثر من خمس مرات في الفصل الدراسي، إلى المرشد الطلابي
5. رصد حالات التأخر في النظام الحاسوبي المعتمد من الوزارة
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