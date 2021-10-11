شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه العالمي.. قفزات تطويرية في خدمات البريد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للبريد، الذي يوافق الـ 9 من أكتوبر من كل عام، مستعرضة خطواتها التطويرية وقفزاتها الحديثة في سبيل تقديم خدمات بريدية لوجستية نوعية تتوافق مع رؤية 2030م. ونظمت مؤسسة البريد السعودي «سُبل» بمقرها الرئيس، أمس، فعاليات تضمنت إقامة أركان تبرز دور البريد السعودي في تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات التي أسهمت في التعافي والابتكار. واستعرضت «سبل» خدمة البريد الدوائي ودوره في دعم التعافي للمجتمع، بالإضافة إلى تقنيات العمليات البريدية وشرح العنوان المختصر المبتكر حديثاً الذي يحتوي على 4 حروف و4 أرقام فقط لتسهيل وتفعيل استخدامه، إضافة إلى أحدث طرق التواصل مع العملاء وهي خدمة «الشات بوت» لتقديم تجربة مختلفة وتسهل عملية التواصل معهم، كما عرّفت الجمهور بقطاع الشؤون الدولية كأهم المنجزات خلال العام الماضي. كما تضمنت فعاليات اليوم العالمي للبريد الذي يحمل هذا العام عنوان «ابتكروا، تتعافون» تخصيص قسمين للتعريف بصندوق البريد الرقمي كأحد الحلول للصندوق التقليدي، ومحاكاة واقعية عبر الفيديو حول ماضي البريد وحاضره ومستقبله.