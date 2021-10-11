شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بجائزة معرض الرياض الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرَّم نائب وزير الثقافة حامد فايز، الفائزين بجائزة معرض الرياض الدولي للكتاب 2021م في نسختها الثانية، وذلك في حفل ختامي أقيم، أمس، في مقر المعرض بواجهة الرياض، بحضور رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة د. محمد علوان، ونخبة من المثقفين والمهتمين بصناعة الكتاب. وفازت «دار تشكيل» بجائزة التميّز بالنشر في المسار المحلي، فيما فازت دار «جبل عمان ناشرون» بجائزة التميز بالنشر في المسار العالمي، وفي المسار المحلي لجائزة التميز بالنشر في فئة الطفل فازت «دار رؤى العربية للنشر»، فيما فازت دار «كلمات» بالمسار العالمي، كما فازت «دار مدارك» بجائزة النشر المتميز بالترجمة في المسار المحلي، بينما فازت «دار الرافدين» في المسار العالمي. وأكد «علوان» حرص وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة على أن تضع خطواتها الأولى في إستراتيجية تحويل المعرض إلى بوابة النشر العربي الأولى في العالم، مبيناً أن استمرار الإقبال الكبير على معرض الرياض الدولي للكتاب يحمل دلالات مطمئنة على حضور الثقافة كمكون أساس لدى المواطن والمقيم.

وكانت هيئة الأدب والنشر والترجمة قد حددت قيمة جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب بـ 300 ألف ريال، تتوزع على الفائزين الستة، وأتاحت لجميع الدور المشاركة التسجيل للفوز بالجوائز، من خلال الموقع الإلكتروني الذي تضمن شروط ومعايير فئات الجائزة.