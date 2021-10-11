شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 17 ألفا.. «مسك الخيرية» تختتم برنامج «صوت الشباب» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي محافظ الأحساء، برنامج «صوت الشباب»، الذي انطلقت أعماله في الأول من شهر أغسطس الماضي، وحط رحاله في منطقتي الجوف وجازان ثم أخيرًا بمحافظة الأحساء. وتضمن البرنامج في ختام أعماله مشاركة 17 ألف شاب وشابة وأكثر من 30 ألف مسجل من مختلف مناطق المملكة، في رحلةٍ افتراضية ثرية تألفت من 27 ألف ساعة تدريبية، بهدف تنمية مهارات الحوار والتواصل والتفكير النقدي عند الشباب السعودي، وانطلق الحفل الختامي الذي عقد في مقر المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء، بكلمة لسمو محافظ الأحساء، أكد فيها أهمية برنامج «صوت الشباب» في تعزيز قدرات شباب وفتيات المحافظة في التواصل والإقناع، وإمكانية مشاركتهم الفعالة في مستقبل المملكة من خلال تجاربهم وأفكارهم، لافتًا سموه الانتباه إلى أن مرحلة الشباب تتميز بالقوة والحيوية وتفتح العقل وتفجر المواهب والبحث والتفكير. ونوه سموه بسعي مؤسسة مسك الخيرية للأخذ بيد المبادرات القيمة والتشجيع على الإبداع بما يضمن استدامتها ونموها للمساهمة في العقل البشري، بقيادة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -. من جهتها، أوضحت المدير العام للتواصل المجتمعي والأبحاث بمؤسسة «مسك الخيرية»، ديمة آل الشيخ، أن برنامج «صوت الشباب» انطلق بهدف تعظيم قيمة الحوار بين الشباب، ليكونوا مواطنين فاعلين في تنمية مناطقهم، مفيدة بأن البرنامج كان رحلة افتراضية متألفة من 27 ألف ساعة، بمشاركة 17 ألف شاب وشابة حول المملكة. من جانبه، بين المدير العام للتواصل المجتمعي والأبحاث في «مسك الخيرية» أن البرنامج قدم 20 ساعة تدريبية لكل مشارك متأهل على ثلاث مراحل، صممت لتنمية مهارات الحوار لدى شباب المناطق، مشيرًا إلى أن الباب ما زال مفتوحًا لأسابيع إضافية للاستفادة من البرنامج.