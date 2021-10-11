شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: ندعم المملكة في تنفيذ جميع بنود «اتفاق الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، دعم بلاده لجهود المملكة في تنفيذ كافة بنود «اتفاق الرياض»، كخطوة هامة في إطار التسوية السياسية الشاملة، فضلاً عن ترحيبها بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الأزمة اليمنية، والتي تم الإعلان عنها في 23 مارس 2021.

وأضاف «مدبولي»، خلال استقباله نظيره اليمني د. معين عبدالملك، بمقر مجلس الوزراء المصري، أمس، إن مصر تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وترفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، كما ترفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب.

وأشار إلى أن مصر تدعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الأساسية للأزمة، والتي تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني عام 2013، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى دعمها لجهود المبعوث الأممي لليمن من أجل التوصل لحل سياسي شامل.