شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السيبراني يشارك «افتراضيا» بالأسبوع الدولي السادس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في الجلسة الوزارية التي عُقدت افتراضيا ضمن فعاليات الأسبوع السيبراني الدولي السادس - سنغافورة، الذي تنظمه وكالة الأمن السيبراني السنغافورية، واختتمت أعماله الجمعة 8 أكتوبر 2021م.

وشارك في الجلسة الوزارية عدد من قادة الأمن السيبراني على المستوى الدولي، منهم: كريس إنجليز مدير الأمن الوطني السيبراني في البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، جيمس كليفيرلي وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ساساكي يوجي نائب الوزير لتنسيق السياسات في وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، راؤول ريك مدير إدارة الأمن السيبراني الوطني في وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات في إستونيا، جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات في سنغافورة.