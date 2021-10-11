شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري مصر وفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد توفيق.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، سفير جمهورية فرنسا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كريم أملال. وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.