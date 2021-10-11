شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 391 يمنيا بعزلة الدير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 391 مستفيدًا، خلال الفترة من 23 حتى 29 سبتمبر 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 94 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 124 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 18 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 13 مستفيدًا، كما راجع عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطريات 48 مريضًا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 94 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ391 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 108 مرضى، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

ومن ناحية أخرى زار فريق المركز عددًا من مراكز توزيع المساعدات الغذائية في مديرية التربة بمحافظة تعز، اطلع خلالها على سير خطط وعمليات التوزيع وآلية تقديمها لمستحقيها، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

وعبر المستفيدون عن امتنانهم للمملكة ملكًا وحكومة وشعبًا على جهود العطاء الإنساني الداعمة لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

وقد وقع المركز مع برنامج الأغذية العالمي برنامجًا تعاونيًا مشتركًا مطلع يوليو الماضي؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021م.

ويهدف البرنامج إلى تأمين أكثر من 545 طنًا من المواد الغذائية لأكثر من 4 ملايين و900 ألف فرد ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في محافظات الضالع، والبيضاء، والحديدة، والجوف، وذمار، وحجة، وإب، وصعدة، وصنعاء، ومدينة صنعاء، وتعز، وأبين، والمهرة، وحضرموت، ومأرب، ويستمر لمدة 6 أشهر.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.