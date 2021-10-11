شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: استهداف مطار الملك عبدالله «جريمة حرب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، ما قامت به الميليشيات الحوثية من استهداف مطار الملك عبدالله بجازان، أمس الأول، بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال أبو الغيط في بيان، أمس، إن هذه الهجمات الإجرامية والموجهة ضد أهداف مدنية، تُعد جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني يقتضي المحاسبة.

وأضاف إن الحوثيين رفضوا حتى الآن جميع المبادرات المطروحة للحل الشامل، وإنهم ينفذون أجندة إيرانية تستهدف إطالة أمد النزاع، وللأسف إن من يدفع الثمن هم أبناء الشعب اليمني الذين يتحملون الكلفة الإنسانية والاقتصادية المروعة للحرب.